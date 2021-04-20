CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Merkez Bankası rezervleriyle ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Bodrum'da cesedi kıyıya vuran Suriyeli Aylan Kurdi bebeğin fotoğrafını kullandı.

Kaftancıoğlu'nun paylaşımı, siyasilerden ve sosyal medya kullanıcılarından, ölmüş bir çocuğun fotoğrafının siyasi polemiğe malzeme edilmesi gerekçesiyle tepki gördü.

"Aylan bebeğin ruhu, bu kötülüğü yenecek"

Konuyla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Masum bir yavrunun cansız bedenini kirli siyasetine alet edebilecek kadar alçalan zihniyete Rabbim fırsat vermesin. Aylan bebeğin ruhu, bu kötülüğü yenecek" ifadelerini kullandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da "Siyaset bu değil" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yaptığı açıklamada, "Yapmayın, Yazıktır, Ayıptır, günahtır" ifadelerine yer verdi.

Kalın, "Aylan bebeğin cansız bedenini karanlık siyasetine alet edecek kadar süflileşen bir zihniyetin ülkemize ve dünyamıza vereceği hiçbir iyilik ve güzellik yoktur" ifadelerini kullandı.

Ak Parti sözcüsü Ömer Çelik de "Vicdansızlık ve ayıp. Aylan bebeğin cansız bedenini böyle kullanmak ne büyük utanç. Utanma duygusu olana ömür boyu yeter. Nasıl karanlık bir zihniyet bu..." paylaşımında bulundu.