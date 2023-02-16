Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'ye dayanışma ziyareti gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilen Stoltenberg, daha sonra uçakla geldiği Adana'daki 10'uncu Tanker Üs Komutanlığında Milli Savunma Bakanı Akar tarafından karşılandı.

Buradan helikopterlere geçen Akar ve Stoltenberg, Hatay'da depremin verdiği zararı havadan inceledi.

Akar tarafından NATO Genel Sekreteri'ne, depremler ve sonrasındaki çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

"Dayanışma ve omuz omuza duruşun en net göstergesi"

Bakan Akar'ın, görüşme sırasında, iki yıkıcı deprem felaketi sonrasında gösterilen dayanışma ve gerçekleştirilen ziyaretin yanı sıra depremde hayatını kaybedenleri anmak için NATO Karargahı'nda tüm bayrakların yarıya indirilmesi, 14 Şubat'taki NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın açılışında saygı duruşunda bulunulmasından dolayı Stoltenberg'e teşekkür ettiği öğrenildi.

Tüm bunları, NATO'nun birlik ve dayanışmasının en açık göstergesi olarak nitelendiren Akar'ın, şu ifadeleri kullandığı bildirildi:

"Tüm bu faaliyetler NATO'nun, birlik, dayanışma ve müttefiklik ruhunun en açık, anlamlı göstergesidir. Yaşadığımız depremler, yüzyılın en büyük doğal afetlerindendir. Bu zor günlerde bizlere destek veren her bir müttefikimize, ortaklarımıza, dostlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Bu zor günlerden sonra İttifakın Avrupa-Atlantik Afet Müdahale Koordinasyon Merkezi'ni aktive etmesini ve İskenderun'da iki bin kişilik çadır kent kurma kararını memnuniyetle karşılıyoruz."