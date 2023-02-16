Ebrar Sitesi enkazında çalışma yürüten ekipler, bir kişinin canlı olduğunu tespit etti.

Yoğun bir çalışmanın ardından ekipler 29 yaşındaki Neslihan Kılıç'ı kurtardı.

Kahramanmaraş'ta Ebrar Sitesi enkazından 258. saatte bir kişi daha enkazdan sağ çıkarıldı. pic.twitter.com/Bjs7qkBisu — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 16, 2023

Depremin 258. saatinde enkazdan çıkarılan Kılıç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Neslihan Kılıç'ın sağlık durumu iyi

Sütçü İmam Tıp Fakültesi acil bölümünden giriş yapılan Neslihan Kılıç'ın ilk müdahalenin ardından detaylı tetkikleri yapılacak.

TRT Haber muhabiri Abdulvahap Kartal, bilinci açık olan Neslihan Kılıç'ın sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.

Kahramanmaraş’ta 258. saatte enkazdan sağ olarak kurtarılan 29 yaşındaki Neslihan Kılıç’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. pic.twitter.com/7I5QfBu29g — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 16, 2023

Bakan Koca: Hoş geldiniz Neslihan Hanım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da 258. saatte kurtarılan Neslihan Kılıç ile ilgili sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"258’inci saatte bir hayatı daha kazandık.Hoş geldiniz Neslihan Hanım. Sizin için elimizden geleni yapacağız."