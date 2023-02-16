Enkazdan sağ çıkarılanlar evin hangi kısımlarındaydı? En çok can kaybı nerelerde gerçekleşti?

Günlerdir yorulmaya küs, uykuya hasımlar...

Binlerce kişiyi enkaz altından sağ çıkararak mucizeleri gerçeğe dönüştürdüler.

Hafsa Özcü ve Talha Şahin kardeşler, arama kurtarma çalışmaları için Bursa'dan geldiler.

Onlarca kişiye ellerini uzattılar ve göçük altından çıkarmayı başardılar. Kurtulanların yaşama tutunmasında payları kuşkusuz çok. Ancak depremzedelerin sarsıntı esnasında nerede oldukları da belirleyici oldu.

Evin neresine sığınanlar kurtuldu?

Kahramanmaraş merkezde, onlarca enkaza müdahale ettiler. Ve 63 kişiyi canlı olarak kurtardılar. Maalesef birçok kişiyi de cansız olarak çıkarttılar. Hayatını kaybedenler binaların, dairelerin ne tarafındaydı, hayatta kalanlar ne tarafında? İşte bu önemli bilgileri TRT Haber ekibiyle paylaştılar.

Gürsu Belediyesi Sivil Savunma Amiri Talha Şahin, "Yaşayanlar neredeydi, yani dairelerin ne tarafındaydı genelde. 6 tane çocuk koltuk kenarından çıkarttık. Bu da çocukların küçük yer kaplamasıyla alakalı. Yetişkinlerde de aynı şekilde oldu. Mutfakta buzdolabının yanında çamaşır makinesinin yanında da çıkarttık ama tabi o anki durumla alakalı diye düşünüyoruz. Geneli koltuk kenarları, sabitleşmiş eşyalarında oldu" dedi.

Yaşayan birçok kişinin sağlam mobilyaların yanında, cenin pozisyonunda kalarak hayatta kaldıklarını ifade ediyorlar. Bir anlamda bir yaşam üçgeni oluşuyor ve bu şekilde hayatta kalınıyor. Yapılmaması gereken ise merdiven boşlukları, ev koridorları oralara çok ama çok dikkat etmek gerekiyor.

Peki, hayatını kaybedenler çoğunlukla evin neresindeydi?

Gürsu Belediyesi Sivil Savunma Görevlisi Hafsa Özcü: Apartmandaki merdiven boşlukları diyebiliriz. Asansör boşlukları, ev koridorları. Oralardandaha çok cansız kişi çıkarttık.

Talha Şahin: Dairelerin koridorlarında çok fazla ümitli bir durumla karşılaşamadık. Genellikle o anki heyecanla apartman merdivenlerine koşmasıyla oralarda çok fazla ex çıkardık diyebilirim.

O ana hazırlıklı olmak ve ailece tatbikat yapmak şart.

Talha Şahin öncelikle ev planlaması yapılması gerektiğini belirterek, "Kişi nereye gelecek ve nerede buluşacağız" sorularıyla bir çözüm aranması gerektiğini söyledi.

'Çocukluktan itibaren eğitim, afet bilinci oluşturulmalı'

İnsanımıza çocukluktan itibaren verilecek eğitim, afet bilincinin artırılmasını sağlayacak. Bu da küçük ama hayati tercihleri öğrenmemizi sağlayacak.

Hafsa Sözcü ise çocukluktan itibaren bilinçlendirme yapılmasına ilişkin şunları söyledi:

"Çocukluktan itibaren başlayarak bu eğitim ve bilinçlendirmeyi yapmak gerekiyor. Hem özel şirketlerde hem devlet kurumlarında bu eğitimlerin daha fazla arttırılması ve insanların daha fazla bilinçlendirilmesi gerekiyor. Çünkü eğitimin buradaki deprem anında yapılan duruşlardaki etkisini bu şekilde görmüş olduk."

Haber: Aytaç Kurnaz

Kamera: Fatih Özdemir

