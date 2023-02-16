Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, deprem bölgesindeki kronik hastaların durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Bağışıklık sistemi yetmezliği olan, enfeksiyon durumunda hayatı tehlikeye girebilecek 2 yaşındaki depremzede yavrumuz Nisa, takibi ve ilaç desteği için bugün Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesine yatırıldı. Deprem bölgesindeki kronik hastaların durumuyla yakından ilgileniyoruz. pic.twitter.com/wAX4oMTk2e — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 16, 2023

Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bağışıklık sistemi yetmezliği olan, enfeksiyon durumunda hayatı tehlikeye girebilecek 2 yaşındaki depremzede yavrumuz Nisa, takibi ve ilaç desteği için bugün Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesine yatırıldı. Deprem bölgesindeki kronik hastaların durumuyla yakından ilgileniyoruz."