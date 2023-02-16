2 yaşındaki depremzede Nisa hastaneye yatırıldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bağışıklık sistemi yetmezliği olan, enfeksiyon durumunda hayatı tehlikeye girebilecek 2 yaşındaki depremzede yavrumuz Nisa, takibi ve ilaç desteği için bugün Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesine yatırıldı. Deprem bölgesindeki kronik hastaların durumuyla yakından ilgileniyoruz." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, deprem bölgesindeki kronik hastaların durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Bağışıklık sistemi yetmezliği olan, enfeksiyon durumunda hayatı tehlikeye girebilecek 2 yaşındaki depremzede yavrumuz Nisa, takibi ve ilaç desteği için bugün Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesine yatırıldı. Deprem bölgesindeki kronik hastaların durumuyla yakından ilgileniyoruz. pic.twitter.com/wAX4oMTk2e— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 16, 2023
Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Bağışıklık sistemi yetmezliği olan, enfeksiyon durumunda hayatı tehlikeye girebilecek 2 yaşındaki depremzede yavrumuz Nisa, takibi ve ilaç desteği için bugün Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesine yatırıldı. Deprem bölgesindeki kronik hastaların durumuyla yakından ilgileniyoruz."
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