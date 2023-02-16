Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a liderlerden taziye telefonları gelmeye devam ediyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak depremde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa dileğinde bulundu.

Görüşmelerde, liderler Türkiye’ye desteklerini ve Türk halkıyla dayanışma içinde olduklarını aktardı.

Erdoğan, Stoltenberg ve Şerif'i kabul etti

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.