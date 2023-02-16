Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe 18:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabul, 1 saat 20 dakika sürdü.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Pakistan
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