Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe 18:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Bozdağ: Sorumluluğu olan herkesin kusuru ayrı ayrı değerlendiriliyor
Adalet Bakanı Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili "İnşasında, denetiminde, kullanımında sorumluluğu olan herkesin kusuru ayrı ayrı değerlendirilmektedir." dedi.
Bakan Bozdağ'ın yaptığı açıklamalardan satır başları şu şekilde:
Açıkta kalan tek bir afetzede yoktur, tüm ihtiyaçlar karşılandı.
Sadece müteahhitler değil, ilgili herkes soruşturuluyor. Depremlerde yıkılan binaların inşasında, denetiminde, kullanımında sorumluluğu olan herkesin kusuru ayrı ayrı değerlendirilmektedir.
Yıkılan binalarla ilgili soruşturmalarda 245 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 54 şüpheli tutuklandı.
Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis'te delil tespit işlemleri tamamlanmıştır. Deliller toplanmadan hiçbir enkaz kaldırılmamaktadır.
Etiketler: Bekir Bozdağ Son Dakika
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