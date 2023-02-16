Bakan Bozdağ'ın yaptığı açıklamalardan satır başları şu şekilde:

Açıkta kalan tek bir afetzede yoktur, tüm ihtiyaçlar karşılandı.

Sadece müteahhitler değil, ilgili herkes soruşturuluyor. Depremlerde yıkılan binaların inşasında, denetiminde, kullanımında sorumluluğu olan herkesin kusuru ayrı ayrı değerlendirilmektedir.

Yıkılan binalarla ilgili soruşturmalarda 245 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 54 şüpheli tutuklandı.

Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis'te delil tespit işlemleri tamamlanmıştır. Deliller toplanmadan hiçbir enkaz kaldırılmamaktadır.