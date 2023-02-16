Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe 21:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hastanelerde 759 çocuğun tedavisi sürüyor
[Fotograf: AA]
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen refakatçisi olmayan 1464, tedavisi devam eden 759 çocuğun olduğunu açıkladı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hastanelerde çocukların tedavisi sürüyor.
Bakanlığın sosyal medya hesabından, depremzede çocuklara ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Refakatçisi olmayan 1464, tedavisi devam eden 759 çocuk bulunmaktadır. 79 çocuk tedavisinin ardından kurum bakımına alınmıştır. 626 çocuğumuz kimlik kontrollerinden sonra ailelerine teslim edilmiştir. Kimliği tespit edilen 1197, edilmeyen 267 çocuğumuz bulunmaktadır."
Etiketler: Deprem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Sıradaki Haber
Depremde yaşamını yitirenler için yarın gıyabi cenaze namazı kılınacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz