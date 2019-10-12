Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığının sınır hattı yakınındaki Harekat Merkezine gelerek Barış Pınarı Harekatı’ndaki son durumu bir kez de sahada inceledi. Faaliyetlere ilişkin bilgi alan, talimatlar veren Akar ve Komutanların Harekat Merkezi’ndeki çalışmaları sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti.

"Vatanımız ve milletimiz için bir kez daha başaracağız"

Barış Pınarı Harekatı’nda gelinen son durumu bir kez de sahada inceleyen Akar ve Komutanlar, talimatlar verdi.

Akar ve TSK Komuta Kademesi’nin Harekat Merkezi’ndeki yoğun mesaisi sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti. Barış Pınarı Harekatı’nda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin önemli bir mücadele verdiğini ifade eden Akar, "Vatanımız ve milletimiz için bir kez daha başaracağız" dedi.

"ABD’nin gözlem noktasına herhangi bir atış söz konusu değil"

Akar, Harekat Merkezi’nden çıkışında "ABD'de gözlem noktasına atış yapıldığı" yönünde ortaya atılan iddiaların sorulması üzerine şu yanıtı verdi:

"ABD gözlem noktasının yaklaşık 1000 metre güney batısındaki tepelerden Suruç’un güneyindeki sınır karakollarımıza Doçka ve havan tacizleri yapıldı. Meşru müdafaa kapsamında karşılık verilerek atışların yapıldığı terör mevzileri ateş altına alındı.

ABD’nin gözlem noktasına ise herhangi bir atış söz konusu değildir. Atış öncesinde de ABD üssüne yönelik zarar verilmemesi için her türlü tedbir alınmıştır. ABD tarafından konunun tarafımıza iletilmesi sonucu tedbiren ateşler kesilmiştir. Kesinlikle ABD ve Koalisyon askerinin vurulması söz konusu değildir. Zaten karargahlarımızla ABD’liler arasında gerekli koordinasyon yapılmaktadır."

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 415 oldu

Türkiye, Fırat'ın doğusundaki terör tehdidini ortadan kaldırmak, aynı zamanda bölge halkının güvenliği için 9 Ekim günü saat 16.00'da harekete geçti.

14 bin kilometrekarelik alanın terörden temizlenmesinin hedeflendiği Barış Pınarı Harekatı'nda bugüne kadar 415 terörist etkisiz hale getirildi.

İlk gün 11 köyü terörden temizlenirken, harekatın 3. gününde bu sayı 14'e ulaştı.

Kaynak: TRT Haber, AA