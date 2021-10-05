Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Telavi'de düzenlenen Gürcistan-Türkiye-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze ile bir araya geldi.

Görüşmede, savunma, savunma sanayii ve güvenlik alanlarında iş birliği konularında bilgi ve görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede, Akar tarafından, Türkiye ve Gürcistan'ın coğrafi, tarihi ve kültürel bağları bulunan stratejik ortak iki ülke olduğu, askeri eğitim ve savunma sanayii alanlarında iş birliğinin daha da artırılmasının gerekliliği vurgulandı.

Ayrıca, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın katılımıyla gerçekleştirilen "Eternity-2021 Tatbikatı"nın başarıyla devam ettiği, ortak tatbikatların, eğitim amaçlı personel değişimi uygulamalarının ve tecrübe paylaşımının artırılmasının önemi ifade edildi.

Gürcistan-Türkiye-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı'nın, gelecek sene Türkiye'de yapılması yönünde mutabık kalındı.