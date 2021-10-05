Haber Giriş: 5 Ekim 2021 Salı 14:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Açık bilette '12 saat önce' şartı kaldırıldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, COVID-19 önlemleri kapsamında otobüs yolculuğu yapacak vatandaşların mağdur olmaması için açık bilette '12 saat önce' şartını 'sefer başlayıncaya kadar' olarak değiştirdi.
Daha önce otobüs biletinin açık bilete çevrilmesi için kalkıştan 12 saat önce başvuru yapılması gerekiyordu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bu kuralda değişikliğe gitti. Son düzenleme ile otobüsle yolculuk yapacaklar biletlerini sefer başlayana kadar değiştirebilecek.
Açık biletin süresi de belli oldu
Düzenleme koronavirüs önlemleri dolayısıyla otobüs yolculuğu yapacakların mağduriyet yaşamaması için yapıldı.
Aşı veya PCR şartlarını yerine getiremediği için yola çıkamayacaklar, sefer başlayıncaya kadar talepte bulunmaları halinde otobüs biletlerini açık bilete çevirebilecek.
Açık biletin geçerlilik süresi ise 6 ay belirlendi.
Etiketler: PCR Testi Ulaşım Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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