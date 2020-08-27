Milli Savunma Bakanı Akar, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda soruları yanıtlıyor.

Bakan Akar'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

- Artık herkesin bilmesi lazım, Türkiye Cumhuriyeti Devleti uluslararası ortamda gerçekten bir özne haline gelmiştir.

- 15 Temmuz'dan itibaren 93 bin 327 personel aldık, bunların yüzde 70'i operasyonlarda kahramanca görev alan uzman ve sözleşmeli personel. Gücümüzde, kuvvetimizde bir sıkıntı yok.

- Etki alanımız son derece genişledi, ilgi alanımıza geldiğimizde bütün dünya demek yanlış olamayacak.

- (Navtex ilanı) Hakkımızı, hukukumuzu korumakta kararlı olduğumuzu söylemeye devam edeceğiz. Bunlar ne kadar gerekiyorsa o kadar yapılacak. Araştırmalar bitinceye kadar oradaki çalışmalarımız sürecek. Enerji Bakanlığı'mız çalışmalarını sürdürürken biz de oradaki faaliyetlerin güvenliğini sağlamaktan sorumluyuz. Son yayımlanan Navtex İskenderun bölgesinde Deniz Kuvvetlerimizin atış eğitimi ile alakalı güvenlik bakımından yayımlanmış bir Navtex'tir.

"Terör belasından asil milletimizi kurtaracağız"

- Biz terörle yaşamak zorunda değiliz. Terör belasından asil milletimizi kurtaracağız. Hudutlarımızın, halkımızın güvenliğini sağlayacağız, amacımız bu. Kimsenin toprağında, denizinde asla gözümüz yok. Fakat hiçbir şekilde de komşularımızın topraklarından, denizlerinden bize karşı bir saldırıya da müsaade etmeyeceğimizi, buna göz yummayacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz.

- Bizim tek amacımız terörle mücadele. Bizim için masum insanlar, tarihi yapılar dokunulmaz. Pençe harekatlarında şu ana kadar 320 terörist etkisiz hale getirildi.

- (Pençe operasyonları) 'Girilemez' denilen yerlere Mehmetçik girdi, teröristlerin bütün mağaralarını başlarına yıktı, kaçacak yerleri kalmadı.

[Terörle mücadele operasyonları] Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Pençe-Kaplan harekatlarında 320 terörist etkisiz hale getirildi.https://t.co/ct16JUHzb3 pic.twitter.com/mdMz3zU2au — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 27, 2020

"Ülkemizin güneyinde terör koridoruna asla izin vermeyeceğiz"

- Türkiye Cumhuriyeti Devleti, TSK olarak bütün faaliyetlerimiz ilkeli, esaslara dayalı, kararlı şekilde gitmektedir.

- (Suriye'deki askeri gelişmeler) Suriyeli kardeşlerimiz çok çektiler. Onların güvenliğine, huzuruna önem veriyoruz. Ülkemizin güneyinde terör koridoruna asla izin vermeyeceğiz.

- (Türkiye-Rusya ortak devriyesi) Şu ana kadar M4 kara yolu üzerinde 26. devriyeyi tamamladık. Devriyeler devam edecek, iş birliğimiz sürüyor. Suriye'nin kuzeyinde yol ve alan kontrolünü sağlamaya çalışıyoruz. ABD ve Rusya verdikleri sözleri tutmadığı için orada hala teröristler var.

- (İdlib'de son durum) Küçük ihlallere rağmen orada ateşkes devam ediyor. 300 binden fazla Suriyeli kardeşimiz gönüllü olarak, güvenli bir şekilde kendi topraklarına (İdlib'e) yerleştiler. Oraya geçici evler yapılıyor.

[İdlib'de son durum] Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: 300 binden fazla Suriyeli kardeşimiz gönüllü bir şekilde kendi topraklarına yerleşti.https://t.co/CO31HFILGT pic.twitter.com/ee77bLTZG0 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 27, 2020

- 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 17 bin 200 terörist etkisiz hale getirildi.

- (Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti) Annelerin mücadelesini son derece anlamlı ve önemli görüyoruz.

"Diyaloğa açığız"

- (Doğu Akdeniz'deki gerilim) Tatbikatlarla, benzer girişimlerle Türkiye'nin, TSK'nın faaliyetlerini engellemek, değiştirmek gibi şeyleri düşünmek boş bir hayaldir. Kendi sınırlarımızda kalmak kaydıyla hakkımızı, hukukumuzu istiyoruz, diğer taraftan da bir damla suyunu dahi vermeyiz, hakkımızı yedirmeyiz. 83 milyonluk Türkiye'nin hiç hakkı yok mu? Bu kadar yanlış, tek yanlı, bencil bir yaklaşım kendilerine de Yunan halkına da zarar veriyor.

- (Fransa'nın açıklamaları) Kabadayılık dönemi geçti, kabadayılıkla bazı hareketleri yaptırmaya zorlamak gibi şansınız yok.

- (Ege'deki sorunlar) Biz konuşmaktan yanayız. Gelin konuşalım. Diyaloğa açığız, barış, huzur istiyoruz ama hakkımızı, hukukumuzu da istiyoruz. Önümüzdeki günlerde Yunan mevkidaşlarımız karar verirlerse, biz onları burada ağırlamaktan memnuniyet duyarız. Biz Avrupa'ya, AB'ye ya da Fransa'ya sığınarak değil, Türkler ve Yunanlar olarak kendi problemlerimizi konuşup görüşüp çözmemiz lazım.

"Türkiye'nin gücünü, kuvvetini test etmemek lazım"

- Yunanistan'ın kara suları iddiası akıl ve mantık dışı. Meis Adası, Türkiye'ye 2, Yunanistan'a uzaklığı yaklaşık 600 km. Böyle bir durumdaki adaya 40 bin kilometrekare deniz yetki alanı veriyorsunuz. Bu nasıl bir şey?

- (Oruç Reis) Bizim yaptığımız şey sondaj ve araştırma. Hak, alaka ve menfaatlerimiz çerçevesinde barışçıl yol ve yöntemlerle bize ait olan alanda çalışmalarımızı yapıyoruz. Ekonomik bir faaliyetin çeşitli yönlere çekilmesinin yanlış olduğunu değerlendiriyoruz. Gemilerimiz çalışmanın güvenliği için onları koruyor. Bunun ötesinde anlam yüklemek yanlış.

- Bizim menfaatlerimize karşı herhangi bir tacizin bedeli olur. Biz kendi yolumuzda gidiyoruz, kimsenin yolumuza çıkmamasını da şiddetle tavsiye ediyoruz. Türkiye'nin gücünü, kuvvetini test etmemek lazım. Hak ve menfaatlerimizi korumak, kollamak konusunda azimliyiz, kararlıyız, muktediriz.

- (Fransız gemisine taciz iddiası) İddiaların doğru olmadığı ortaya çıktı. Ey Fransa! Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden özür dilemeniz lazım. Fransa'dan akılla, mantıkla, hukuka uygun davranmasını bekliyoruz. Bu olaydan dolayı muhataplarımızın Türkiye'den özür dilemesini bekliyoruz.

Libya'daki gelişmeler

- (Libya'da üs kurulacağı iddiası) Eğitim merkezleri kurmak suretiyle Libyalı kardeşlerimize Silahlı Kuvvetleri mensuplarımız eğitim veriyor. Bunun abartılması doğru değil.

- Aleni konuları görmeyip Türkiye'yi suçlayıcı bir bakışla olaya yaklaşmak insanları gerçeğe götürmez. Biz orada hem insani hem uluslararası hukuka uygun anlamda faaliyetler yapıyoruz, bu faaliyetleri sürdüreceğiz.