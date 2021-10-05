Bakan Akar, Gürcistan'ın Telavi şehrinde düzenlenen "Gürcistan-Türkiye-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı" öncesinde Hasanov ile bir araya geldi.

Görüşmede, savunma ve güvenlik ile savunma sanayi alanlarındaki iş birliği konularında bilgi ve görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakan Akar, ayrıca Azerbaycan'ın öz topraklarını Ermenistan işgalinden kurtardığı Tek Vatan Harekatı'nın yıl dönümü dolayısıyla Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerini bir kez daha kutladı.

"Tükiye, Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında olmaya devam edecek"

Azerbaycan'ın meşru müdafaa hakkını kullanarak, 30 yıllık işgale son vermesinin, bölgede kalıcı barış adına yeni fırsat pencereleri açtığını belirten Akar, Şuşa ve Bakü beyannameleri ile de Türkiye ve Azerbaycan arasındaki stratejik ortaklığın tüm dünyaya ilan edildiğini belirtti.

Türkiye ve Azerbaycan arasında birlikte çalışabilirliğin sağlanması, eğitim planlaması, yönetimi ve icra esaslarının uyumlu hale getirilmesine yönelik "Kardeş Tugay" projesinin başlatıldığını dile getiren Akar, Türkiye'nin, "İki devlet tek millet" anlayışı ile haklı davasında Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında olmaya devam edeceği vurgulandı.