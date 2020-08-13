Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye-Azerbaycan Fiili Atışlı Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerini izledi.

Tatbikata katılan unsurları tebrik eden Akar, "Hocalı'da tüm dünyanın gözleri önünde soykırım yapan Ermenistan'a karşı Azerbaycan'ın yanındayız. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne olan desteğimiz devam edecek." dedi.

Türkiye ve Azerbaycan'ın iki ayrı devlet olsa dahi aynı milletin evlatları olduğunun altını çizdi.

Akar, hemen her alanda birlikte gerçekleştirilen projelerin iki ülkeyi daha da güçlü kıldığını vurguladı.

İcra edilen tatbikatların tehdit ve tehlikelere karşı ortak duruşu dünyaya gösterdiğini söyledi.

Akar, temasları kapsamında Türk ve Azerbaycan Şehitliği'ni de ziyaret etti.