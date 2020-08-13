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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel'le görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü. Doğu Akdeniz'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.
Erdoğan, Merkel ile görüşmesinde Doğu Akdeniz'deki sorunların uluslararası hukuk ve diyalog temelinde çözülmesinden yana olduklarını belirtti.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 15:51
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