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TRT Haber 11.07.2023 11:17

Bahçeli: Memur maaşlarındaki seyyanen artış emeklilere de yansıtılmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Memur maaşlarına ilavesi planlanan 8077 liralık seyyanen artışın, kök ücrete ve aynısıyla emekli maaşlarına yansıtılması beklentimiz ve talebimizdir." dedi.

Bahçeli: Memur maaşlarındaki seyyanen artış emeklilere de yansıtılmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.

Hiçbir vatandaşı enflasyona ezdirmeme gayesi taşıyan bir iktidarın görevinin başında olduğunu kaydeden Bahçeli, bu gayenin sonuna kadar yanında olduklarını söyledi.

Memur ve emeklilere zam teklifi için gözler TBMM'de
Memur ve emeklilere zam teklifi için gözler TBMM'de

Memurlara ve emeklilere yapılacak zamların destekçisi olduklarını vurgulayan Bahçeli, "Ekonomik şartlar iyileştikçe, ekonomik toparlanma genişledikçe ümit ediyorum ki memur ve emeklilerimizin maaşları çok daha yüksek düzeylere ulaşacaktır. MHP, işçinin, memurun, esnafın, emeklinin, çiftçinin, sanayicinin, müteşebbisin, bakıma muhtaç her insanımızın yanındadır." dedi.

Emeklilerin zam oranı netleşti
Emeklilerin zam oranı netleşti

"Gönül isterdi ki bu maaş yükselişi daha da fazla olsun"

1 Temmuz 2023 itibarıyla tüm kamu görevlilerinin maaşında yılın ikinci yarısı için toplu sözleşmeden kaynaklanan oranla birlikte toplam yüzde 17,55'lik zam ve seyyanen net 8 bin 77 liralık artış yapılacağını hatırlatan Bahçeli, "Gönül isterdi ki bu maaş yükselişi daha da fazla olsun. Ancak bütçe imkanları bellidir. Türkiye ekonomisinin türbülanstan çıkma sürecinin zorlukları ortadadır." diye konuştu.

Maaş artışı EYT'liler dahil tüm emeklileri kapsayacak
Maaş artışı EYT'liler dahil tüm emeklileri kapsayacak

"Seyyanen artışın emekli maaşlarına yansıtılması beklentimiz ve talebimizdir"

Kamu çalışanlarıyla ilgili gelişmeler böyleyken, sayıları 15,9 milyona ulaşmış emeklilere yapılan yüzde 25'lik maaş artışının makul ve yeterli bulunmadığını ifade eden Bahçeli, memur maaşlarına ilavesi planlanan 8077 liralık seyyanen artışın, kök ücrete ve aynısıyla emekli maaşlarına yansıtılmasını beklediklerini ve talep ettiklerini söyledi.

"Sosyal güvenlik üst limiti, gelir vergisi dilimleri gözden geçirilmelidir"

Perakende kanununda haksız rekabeti önleyecek değişiklikler yapılmasını istediklerini aktaran Bahçeli, şöyle devam etti:

"Sosyal güvenlik üst limiti, gelir vergisi dilimleri ve kıdem tazminatı ile ilgili düzenlemeler işçi-işveren yararını dikkate alacak şekilde gözden geçirilmelidir. Enflasyondaki düşüşe eş zamanlı olarak işçilerimize ve asgari ücretle geçinen kardeşlerimize yapılan iyileştirmelerle beraber memur ve emeklilerimizin maaşlarının artırılması, satın alma gücünü nispeten koruyacaktır."

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