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Gündem
TRT Haber 11.07.2023 11:16

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Srebrenitsa Soykırımı" mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Srebrenitsa Soykırımı'nın 28'inci yıl dönümü ile ilgili paylaştığı mesajda "Bir daha benzer vahşetler yaşamamak için Srebrenitsa’yı asla unutmayacağız, unutturmayacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Srebrenitsa Soykırımı" mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'te Srebrenitsa Soykırımı'nın 28'inci yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından anma mesajı yayımladı.

Erdoğan mesajında şu ifdaeleri kullandı:

"İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Srebrenitsa Soykırımı’nın 28’inci yıl dönümünde şehitlerimizin kederli aileleri ve tüm Boşnak kardeşlerime en içten taziyelerimi sunuyorum. Bir daha benzer vahşetler yaşamamak için Srebrenitsa’yı asla unutmayacağız, unutturmayacağız."

 

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