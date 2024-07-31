Açık 27.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 31.07.2024 11:53

Bahçeli: Haniye suikastı hiç şüphesiz vahim sonuçlar doğuracak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'da uğradığı hunhar suikast neticesinde şehit olması Orta Doğu’yu saran kaosu çok daha derinleştirecektir. İsmail Haniye’nin katledilmesi hiç şüphesiz vahim sonuçlar doğuracaktır" dedi.

Bahçeli: Haniye suikastı hiç şüphesiz vahim sonuçlar doğuracak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

MHP lideri Bahçeli, Hamas lideri İsmail Haniye'nin alçak bir suikast sonucu şehit edilmesi dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bu sabah Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’nin Tahran’da ikamet ettiği meskun mahalde uğradığı hunhar suikast neticesinde şehit olması Ortadoğu’yu saran kaosu çok daha derinleştirecektir. İsrail’in Gazze’ye ve nihai aşamada Lübnan’a yönelik saldırılarına eşzamanlı olarak İsmail Haniye’nin katledilmesi hiç şüphesiz vahim sonuçlar doğuracaktır. Mezkur suikastin İsrail Başbakanı’nın ABD ziyareti sonrasında, üstelik Tahran’da gerçekleşmesi tesadüfi olmasa gerektir. Terör eylemini yapan kadar siparişi ve ihaleyi veren, destek sağlayan, ortam açan elbette ağır sorumluluk altındadır.

Hamas lideri Haniye alçak suikastla şehit edildi
Hamas lideri Haniye alçak suikastla şehit edildi

"Kartlar açık oynanmakta, adı konulmamış bir savaş hali tedavüldedir"

Haniye suikastinin çok boyutlu yansımaları ve operasyonel yankıları kaçınılmazdır.

Kartlar açık oynanmaktadır. Adı konulmamış bir savaş hali tedavüldedir. Mazlum bir halkın sistematik şekilde imhasına sessiz ve seyirci kalan uluslararası toplum derhal harekete geçmek, bir yanda önleyici, diğer yanda da cezalandırıcı müdahalelerde bulunmak mecburiyetindedir.

Ortadoğu’daki çatışma alanlarının kademeler halinde genişlemesi toplu ve yaygın bir savaşın adeta işaret fişeği mahiyetindedir. Tehlike çok ciddidir. Tehdit çok büyüktür. Daha üzücü olanı ise İsrail ile Filistin arasında barış umutlarının gittikçe kösteklenmesi ve körelmesidir. Bu karanlık tablonun başta İsrail olmak kaydıyla hiçbir ülkeye faydası dokunmayacaktır. Artık sorun iki devlet arasında yaşanan bir çatışma olmaktan hızla uzaklaşırken, bunun yanında ve fevkinde hak ile batılın, mazlum ile zalimin, haç ile hilalin, şehit ile caninin, merhamet ile melanetin, vicdan ile vandallığın kutuplaşmasına tam olarak evrilmiştir.

Tarihin keskin virajlarıyla karşılaştığımız bugünlerde, İslam ülkeleri mutlak surette bir değerlendirme yapmak, ölüm sessizliğinden kurtulmak, üç maymunu oynayan atalet ve acziyetten derhal vazgeçmek durumundadır. Aksi halde son pişmanlığın en küçük müessir sonucu olmayacağı gibi insani ve İslami değerler açısından da sıralı iflaslar resen ifşa ve ilan edilmiş sayılacaktır.

Hamas Siyasi Büro Şefi Sayın İsmail Haniye’ye ve soykırımda hayatlarını kaybeden diğer bütün Filistinli şehitlere Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor, Filistin halkıyla baş sağlığı dileklerimi paylaşıyorum."

Bakanlardan Haniye suikastına tepki
Bakanlardan Haniye suikastına tepki

Hamas lideri Haniye'ye alçak suikast

Haniye yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz’da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi alçak suikasttan İsrail’i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

ETİKETLER
Devlet Bahçeli Hamas
Sıradaki Haber
AYM, 513 bini aşkın bireysel başvuruyu sonuçlandırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:09
Son 20 yılda Türkiye UDY'lerden 262 milyar dolarlık pay aldı
12:10
Haniye'nin şehit edilmesi nedeniyle İran'da 3 günlük yas
12:04
Otoyol ücretini ödemeden geçenlere yönelik yönetmelik maddesinde değişiklik
11:57
Türkiye havalimanlarında yük trafiği yüzde 14,7 arttı
12:03
Haniye, Filistin halkına destek için "3 Ağustos" çağrısı yapmıştı
11:51
Yunanistan sınırında yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Gölbaşı Gölü havadan görüntülendi
Gölbaşı Gölü havadan görüntülendi
FOTO FOKUS
İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ