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Gündem
TRT Haber 31.07.2024 11:30

Bakan Fidan: Haniye'nin aziz hatırası Filistin halkının haklı davasında yaşayacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'daki alçak suikastta şehit edilmesine ilişkin "İsmail Haniye, şanlı Filistin direnişinin sembolü haline dönüşmüş bir şahsiyetti. Aziz hatırası, Filistin halkının haklı davasında yaşayacaktır." dedi.

Bakan Fidan: Haniye'nin aziz hatırası Filistin halkının haklı davasında yaşayacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, X sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye'ye İran'da suikast düzenlendiğini derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Hamas lideri Haniye alçak suikastla şehit edildi
Hamas lideri Haniye alçak suikastla şehit edildi

Haniye'nin, yaşamını Filistin davasına, Filistin'e barış ve huzur gelmesine adadığını kaydeden Fidan, ateşkes sağlanması için son dönemde harcadığı çabanın şahidi olduklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haniye'nin suikastı Filistinlileri sindirmeye yönelik bir alçaklıktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haniye'nin suikastı Filistinlileri sindirmeye yönelik bir alçaklıktır

"Barışa olan inancını bir an olsun yitirmedi"

Fidan, Haniye'nin, aile fertleri İsrail tarafından katledildiğinde dahi barışa olan inancını bir an olsun yitirmediğini belirterek, "İsmail Haniye, şanlı Filistin direnişinin sembolü haline dönüşmüş bir şahsiyetti. Aziz hatırası, Filistin halkının haklı davasında yaşayacaktır. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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