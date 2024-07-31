Selçuk Bayraktar: Filistin direnişi barbar siyonistlere karşı mücadelesine devam edecek

Baykar Yönetim Kurulu Selçuk Bayraktar, Hamas lideri İsmail Haniye'nin alçak bir suikast sonucu şehit edilmesi dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı:

"Filistin direnişinin önde gelen siyasi isimlerinden İsmail Heniyye’nin hain ve insanlık dışı bir suikast sonucu şehit edildiğini üzüntüyle öğrendim.

Tüm dünya halklarının gönlünde büyüyen Filistin direnişi barbar siyonistlere karşı mücadelesine devam edecektir. Kazanan er ya da geç iyiler olacaktır."

"Kırılır da bir gün bütün dişliler..."

Selçuk Bayraktar, "tüm insanlığın başı sağolsun" dedi:

"Rabbim şehadetini mübarek eylesin. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Ailesinin, kardeş Filistin halkının, İslam Alemi'nin ve emperyalizmin çelik dişlilerine direnen tüm insanlığın başı sağolsun.

Kırılır da bir gün bütün dişliler..."

Filistin direnişinin önde gelen siyasi isimlerinden İsmail Heniyye’nin hain ve insanlık dışı bir suikast sonucu şehit edildiğini üzüntüyle öğrendim.



Tüm dünya halklarının gönlünde büyüyen Filistin direnişi barbar siyonistlere karşı mücadelesine devam edecektir. Kazanan er ya da… — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) July 31, 2024

Hamas lideri Haniye'ye alçak suikast

Haniye yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz’da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi alçak suikasttan İsrail’i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.