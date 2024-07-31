Akif Çağatay Kılıç: Netenyahu hükümeti er ya da geç hesap verecek

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Hamas lideri İsmail Haniye'nin alçak bir suikast sonucu şehit edilmesi dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Akif Çağatay Kılıç, "Tahran’da düzenlenen hain bir suikast sonucu Hamas’ın Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’nin katledilmesini lanetliyorum. " dedi.

Kılıç, Netanyahu hükümetinin er ya da geç hesap vereceğinin altını çizdi:

"Her türlü uzlaşı ve barış formülünü elinin tersiyle iterek katliamlarına devam eden Netenyahu hükümeti, er ya da geç hesap verecektir.

Şehit edilen Haniye’ye ve diğer tüm Filistinlilere Allah’tan rahmet diliyorum."

Tahran’da düzenlenen hain bir suikast sonucu Hamas’ın Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’nin katledilmesini lanetliyorum.



Her türlü uzlaşı ve barış formülünü elinin tersiyle iterek katliamlarına devam eden Netenyahu hükümeti, er ya da geç hesap verecektir.



Şehit edilen Haniye’ye… — Akif Çağatay Kılıç (@ackilic76) July 31, 2024

Hamas lideri Haniye'ye alçak suikast

Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz’da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi alçak suikasttan İsrail’i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.