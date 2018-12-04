Bahçeli: Cumhurbaşkanı'nın MHP ile görüşme isteği olursa hazırız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup toplantısında konuştu.

ABD’nin Suriye sınırında gözlem noktaları kurmasının tam bir rezalet olduğunu belirten Bahçeli, bunun adının terör ajanlığı olduğunu söyledi.

Bahçeli, “ABD Savunma Bakanı güvenlik noktalarını ülkemize karşı tehditlere karşı kurduklarını söylüyor, şu yalana bakar mısınız? Türkiye hiç kimsenin korumasına ve gözetimine ihtiyaç duymayacak kudrete sahiptir.” dedi.

“ABD'ye olan diyet borçlarını anlaşılan bu şekilde ödeyeceklerdir”

Bahçeli, “Suriye'nin kuzey ve doğu sınırlarında teröristlerden oluşturulacak sözde sınır muhafızlarının parasal, eğitim, silah ve lojistik ihtiyaçlarının karşılanması konusunda Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve bazı Körfez ülkelerinin ABD ile ortak hareket edeceği söylenmektedir. İddialar doğruysa Kaşıkçı cinayetinin altından kalkamayan Suudi Arabistan yönetimi, Türkiye husumetini gizleyemeyen Birleşik Arap Emirlikleri, ABD'ye olan diyet borçlarını anlaşılan bu şekilde ödeyeceklerdir." diye konuştu.

Türk düşmanlarına omuz vermek İslam’ın neresine sığacaktır?”

“Emperyalizmin tutsağı olmuş bu ülkelerin neresi İslam, nereleri doğrudur?” ifadelerini kullanan Bahçeli, “Türk milletine tuzak kuran, batıla mihmandarlık yapan iradesiz ve icazetli yönetimler biliniz ki İslam’ın sırtına saplanmış zehirli hançerden başka bir şey değilsiniz” dedi.

Suudi Arabistan’ın, Allah’tan korkuyor, kuldan utanıyorsa önce işlediği vahşi cinayetin hesabını verip bedelini ödemesi gerektiğini belirten Bahçeli, “Türk ve Türkiye düşmanlarına omuz vermek, teröristlere destek sağlamak imanın, İslam'ın neresine sığacaktır?" şeklinde konuştu.

Fransa’yı saran eylemlere de değinen Bahçeli, “Fransa teyakkuzdadır, şaşkındır. Temennimiz Fransa’daki olayların durdurulmasıdır.” ifadelerini kullandı.

“Çalışmalar olumludur, verimlidir”

Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşmesinin olup olmayacağı sorusu üzerine Bahçeli, AK Parti ve MHP'den iki saygıdeğer yöneticinin bir araya gelerek çalışmalarını devam ettirdiğini; önemli adımlar atıldığını söyledi.

"Çalışmalar olumludur, verimlidir." ifadesini kullanan Bahçeli, "Cumhurbaşkanımızın Türkiye'ye dönüşüyle birlikte, arzularlarsa kendi incelemelerini yaptıktan sonra, MHP ile görüşme isteği olursa görüşmeye hazır olduğumuzu geçmişte de ifade etmiştim, şimdi de ifade ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu istenip istenmediğine ilişkin soruya Bahçeli, "Henüz yok. Venezuela'dan da randevu istenmez yani." karşılığını verdi.

“Partizanca değil akıllıca bir yol izlenmektedir”

Büyükşehirlerde AK Parti ile ortak bir çalışma yürütüldüğüne ilişkin haberlerin hatırlatılması üzerine Bahçeli, "Şu anki çalışma 30 büyükşehirin, büyükşehir belediye başkanı ve onun altyapısını oluşturan belediyeler üzerinde yoğunlaşmaktadır. Her şey dikkate alınmaktadır. 2014, 2018 verileri göz önünde bulundurulmakta, partizanca değil akıllıca bir yol izlenmektedir. Zannediyorum hayırlı bir sonuç elde edilecektir." değerlendirmesini yaptı.

"Meclis Başkanlığı iddiası"

"MHP'nin görüşmelerde TBMM Başkanlığını istediği" yönündeki iddialar hatırlatılarak "Böyle bir pazarlık söz konusu mu?" sorusuna Bahçeli, "Tekraren söylüyorum, MHP'de pazarlık söz konusu olmaz. Partimizin karşısında bir pazar vardır, her türlü sebze orada bulunmaktadır. İsteyen alıp, isteyen satar ama bizim partimizde olmaz." cevabını verdi.

Bir gazetecinin, "MHP'nin böyle bir talebi olmadı mı?" sorusu üzerine Bahçeli, "Meclis Başkanı henüz var." dedi. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yurt dışı ziyaretinden sonra Türkiye’ye dönmesinin ardından arzularsa görüşeceklerini söyledi.

Meclis başkanlığı için MHP’nin bir talebi olup olmadığı sorulan Bahçeli, "MHP’de pazarlık söz konusu olmaz" şeklinde konuştu.

Kaynak: TRT Haber / AA