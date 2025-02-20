Bahçeli "Askıda 9 Gülek Buğday Projesi"ni başlattı

Partiden yapılan açıklamada, çiftçilerin faaliyetleri esnasında önemli tarımsal girdilerin maliyetlerinden kaynaklı bazı sıkıntılar yaşandığı, bu sıkıntıların giderilmesinin tarım politikalarını yürüten kurum ve kuruluşların sorumluluğunda olduğu belirtildi.

Çiftçilerin tarımsal üretimlerinin o üretim dönemi için Allah'ın bir lütfu olarak hilesiz, hurdasız şekilde elde edilen en helal kazanç kapısı olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi.

"Bu düşüncelerle, dar ve sabit gelirli, asgari ücretle ve emeklilikle geçimini sağlayan bu vatanın evlatlarının çocuklarının beslenmelerine katkı sağlamak çiftçilerimizin görevi olmalıdır. MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli de bir çiftçi evladı olarak 2025 yılının sosyo-ekonomik sıkıntılarıyla karşı karşıya kalan dar ve sabit gelirli insanlarımıza bir katkı sağlamak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek için "Askıda 9 Gülek Buğday Projesi"ni başlatmış bulunmaktadır. Sayın Genel Başkanımız, projeye ilk katkıyı kendisi sağlayarak öncülük etmiş ve projeyi başlatmıştır."

Açıklamada, tüm çiftçiler, dar ve sabit gelirli vatandaşlara katkı vermek amacıyla "Askıda 9 Gülek Buğday Projesi"ne katılmaya davet edildi.