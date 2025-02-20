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Gündem
AA 20.02.2025 20:41

Fidan, Güney Afrika'da çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehrinde diplomasi trafiğini sürdürüyor. G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında çok sayıda liderle bir araya geldi.

Fidan, Güney Afrika'da çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirdi.

Fidan ilk olarak Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi.

Görüşmede, ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler ele alınırken işbirliği imkanları da değerlendirildi.

Fidan, Güney Afrika'da çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirdi

Rusya-Ukrayna Savaşı, Suriye'deki durum ve Gazze'deki gelişmeler başta olmak üzere, bölgesel konuların ele alındığı görüşmede, son dönemdeki uluslararası gelişmeler çerçevesinde küresel güvenlik konuları da değerlendirildi.

Görüşmede ayrıca, uluslararası istikrara yönelik tehditlere dair fikir alışverişinde bulunuldu.

Fidan, İrlanda Dışişleri Bakanı Harris ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, İrlandalı mevkidaşı Simon Harris ile Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehrinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında görüştü.

Fidan ve Harris görüşmede, ikili konular ile Türkiye-AB ilişkilerini değerlendirdi.

Fidan, Güney Afrika'da çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirdi

Gazze'deki durum ve İsrail-Filistin sorununun çözümü konusunda görüş alışverişinde bulunan ikili, Ukrayna-Rusya savaşındaki gelişmeler çerçevesinde Avrupa'nın güvenliği konusunu da ele aldı.

Fidan, İspanyol mevkidaşı ile görüştü

Bakan Fidan, İspanyol mevkidaşı Jose Manuel Albares ile Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehrinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında görüştü.

İkili, görüşmede Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sonlandırmaya yönelik ortaya atılan fikirleri değerlendirdi.

Fidan, Güney Afrika'da çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirdi

Fidan ile Albares, görüşmede ayrıca Gazze'deki durumu ele aldı, Filistinlilerin ana yurtlarından uzaklaştırılmasına dönük girişimlerin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Fidan-Lavrov görüşmesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Afrika’nın Johannesburg şehrinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Fidan, Güney Afrika'da çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirdi

Görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmeye dönük süreç değerlendirildi, bu çerçevede son dönemde yapılan görüşmeleri ele aldı.

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