Azez ilçe merkezinde cadde üzerindeki bir araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi. Çevrede hasara yol açan saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Yaralı, sivil savunma ekipleri tarafından Azez Hastanesine kaldırıldı. Saldırının terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlendiği değerlendiriliyor.

Afrin'de de intihar bombacıları terör saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıda 3 kişi yaralandı, çevrede hasar oluştu.

Azez'in güneyindeki Tel Rıfat'ta işgalini sürdüren terör örgütü buradan yönlendirdiği saldırılarla sık sık Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Bölgesini hedef alıyor.

Valilikten açıklama

Hatay Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Afrin'deki saldırının saat 18.00 sıralarında Afrin Zeytindalı Kavşağı'nda gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada, "Silahlı terör örgütünce Afrin Zeytindalı Kavşağı'nda canlı bomba olduğu değerlendirilen patlamada, ilk belirlemelere göre 3 sivilin yaralandığı ve çevre hastanelerde tedavi altına alındığı belirlenmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Suriye’nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Afrin ve Bab ilçelerinde, eş zamanlı terör saldırıları düzenlenmişti.