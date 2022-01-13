Haber Giriş: 13 Ocak 2022 Perşembe 20:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Herzog ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un annesinin vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un annesi Aura Herzog’un vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.
Etiketler: İsrail Recep Tayyip Erdoğan
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