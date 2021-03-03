Azerbaycan ile iletişim, medya, kültür, dizi ve sinema alanlarında iş birliği güçlendirilecek. İki ülkenin dizi ve film sektörü birlikte çalışacak.

Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Kerimov bu hedefler için Ankara'da.

"Her türlü desteği vereceğiz"

Bakan Kerimov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi. Görüşmede Yukarı Karabağ'ın durumu da gündemdeydi.

Bakan Çavuşoğlu, işgalde hasar gören Yukarı Karabağ'daki Azerbaycan kültürel mirasının restorasyonu için her türlü desteğin verileceğini aktararak, "UNESCO başta olmak üzere uluslararası platformlarda Azerbaycan'ın haklı davasının arkasındayız" dedi.

Tarihi olaylar ortak dizi ve filmlerle hayata geçirilecek

Azerbaycan Kültür Bakanı, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile heyetler arası toplantıda bir araya geldi.

İletişim, medya, kültür, dizi ve sinema alanlarında iş birliği ele alındı. Görüşmede Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatını paylaştı.

Karabağ Zaferi, Kafkas İslam Ordusu ve Hocalı Katliamı gibi tarihi olaylarla ilgili Azerbaycan'la ortak dizi ve film projeleri hayata geçirilecek. Anar Kerimov da, ortak hazırlanacak belgesel ve filmlerin Türkiye ile Azerbaycan'ın dostluk ve kardeşliğinin sembolleri olacağını belirtti.

Kerimov TRT'yi de ziyaret etti

Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Kerimov'un bir sonraki durağı ise TRT Genel Müdürlüğü oldu.

Kerimov, TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür İbrahim Eren'i ziyaret etti.