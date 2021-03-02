Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 20-26 Şubat tarihlerini kapsayan illere göre COVID-19 risk değerlendirme haritasını paylaştı.

Bakan Koca, şu uyarılarda bulundu:

"Haritamızın tamamının mavi olması için çalışacağız. Bunu sağlayacak olan en önemli gayretimiz tedbirlere tam uyum. Sarı, turuncu ve kırmızı iller de mavi olana kadar tedbirli olmalıyız. Mavi illerimiz de durumlarını korumalı."

İller 4 renge ayrıldı

İller risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldı. Düşük riskli (mavi),orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlendi.

Düşük riskli iller

Haritaya göre Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır düşük riskli (mavi) iller kategorisinde yer aldı.

Orta riskli iller

Ankara'nın yanı sıra, Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars orta riskli (sarı) grupta yer aldı.

Yüksek riskli iller

İstanbul ve İzmir'in yanı sıra, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Antalya, Kütahya, Bilecik, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karaman, Mersin, Niğde, Kırıkkale, Kayseri, Kilis, Artvin ve Ardahan yüksek riskli (turuncu) iller oldu.

Çok yüksek riskli iller

Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman ise çok yüksek riskli (kırmızı) iller olarak belirlendi.