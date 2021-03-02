Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü.

Görüşmede, Türkiye-Fransa ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

'Yaklaşık 10 milyon kişi aşılandı'

Fransa’nın koronavirüsle mücadelesini yakından takip ettiklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkem ve milletim adına salgında hayatını kaybeden Fransa vatandaşları için taziyelerimi sunuyorum” dedi.

Türkiye olarak aşılama çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdürürken, kontrollü normalleşme adımlarını da atmaya başladıklarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şimdiye kadar yaklaşık 10 milyon vatandaşın aşılandığını aktardı.

[Fotoğraf: AA]

'Dostluk ilişkisi pek çok badireden başarıyla geçti'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sene Ankara Anlaşması’nın 100’üncü yılı olduğuna değinerek, Türkiye-Fransa ilişkilerinde liderler arasında tesis edilen diyaloğun her zaman büyük rolü olduğunu söyledi.

Birinci Fransuva ve Kanuni Sultan Süleyman tarafından mektup teatisiyle temelleri atılan bu dostluk ilişkisinin pek çok badireden başarıyla geçtiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Fransa iş birliğinin çok ciddi bir potansiyeli olduğuna inandığını dile getirdi.

[Fotoğraf: AA]

"Güvenlik, istikrar ve barış çabalarına önemli katkılar sağlayabiliriz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şunları da ifade etti:

“İki güçlü NATO müttefiki olarak Avrupa’dan Kafkaslara, Ortadoğu’ya ve Afrika’ya uzanan geniş coğrafyada güvenlik, istikrar ve barış çabalarına önemli katkılar sağlayabiliriz. Ülkelerimizi, vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini tehdit eden terör örgütleriyle mücadelede de ortaklaşa atabileceğimiz adımlar var. Tüm bu hususlarda Türkiye ve Fransa’nın dayanışma içinde hareket etmesini arzu ediyoruz.”