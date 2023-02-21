Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, HDP Batman Mehmet Ruştu Tiryaki, 22 Aralık 2022'de devamsızlık nedeniyle Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin kararın Anayasa'ya aykırı olduğunu ileri sürerek Yüksek Mahkeme'ye başvurdu.

Başvuruyu inceleyen AYM, Güzel hakkındaki 1350 sayılı TBMM kararının iptal istemini Anayasa'nın 85'inci maddesi uyarınca oy birliğiyle reddetti.

Kararın gerekçesinden

AYM'nin kararında, TBMM kararına yapılan itirazda devamsızlığın geçerli bir mazeretinin bulunup bulunmadığı ve kararın alınmasında siyasi saiklerle hareket edilip edilmediği yönünden inceleme yapılması gerektiği vurgulandı.

Kararda, Anayasa'nın 96'ıncı maddesinde TBMM'nin çalışmalarının aksatılmaması adına toplantı yeter sayısına ilişkin düzenlemenin yer aldığı belirtildi ve söz konusu maddenin bir ay içerisinde 5 birleşim gününe özürsüz olarak katılmayanların üyeliğinin düşmesine imkan verdiği ifade edildi.

Tiryaki'nin iptal başvurusunda, Güzel'in "can güvenliği tehlikede" olduğundan sokağa çıkmadığı yönünde ifadeler yer aldığı aktarılan kararda, "Semra Güzel'in can güvenliğinin tehdit altında olduğu, yaşamına yönelik somut, gerçek ve yakın bir tehlikenin bulunduğu gerekçesiyle tarafına koruma tahsis edilmesi talebiyle resmi makamlara başvuru yapıldığına ya da resen alınmış bir koruma kararı bulunduğuna yönelik herhangi bir belge sunulmadığı görülmektedir." tespitine yer verildi.

Milletvekillerinin anayasal sınırlar içerisinde siyasi görüşlerinin temsilcileri olduğu kaydedilen kararda, milletvekillerinin asli görev alanlarının parlamento faaliyetleri olduğu, bu görevlerinin yürütmenin üstün kamusal yarar ve önem içerdiği belirtildi.

TBMM'de toplantı yeter sayısının bulunmasının anlaşılması halinde yoklama yapılmadığı, o oturuma katılmayan milletvekillerinin de oturuma katılmış sayıldığı aktarılan kararda, Güzel hakkındaki terör soruşturması nedeniyle 31 Mayıs ile 9 Haziran 2022 arasında oturum açılırken yoklama alınmasının Anayasa'nın 14'üncü maddesi kapsamında takdir yetkisinin kullanılması olduğu vurgulandı.

Yüksek Mahkeme'nin kararında, şunlara yer verildi:

"Devamsızlığın tespitinden milletvekilliğinin düşmesi kararının kabulüne kadar geçen dönemde yürütülen işlemler, Komisyonlar ve Genel Kuruldaki görüşmeler, milletvekilliğinin düşmesine esas alınan devamsızlığın yapılmasına mazeret olarak ileri sürülen gerekçeler ve ortaya konan deliller ile kararların alınmasındaki usul ve süreç incelendiğinde milletvekilliğinin düşmesinin Anayasa'ya ve TBMM İçtüzüğü'ne aykırı olmadığı anlaşılmıştır. Açıklanan nedenlerle milletvekilliğinin düşmesine ilişkin TBMM kararının iptali talebinin reddi gerekir."

Teröristle fotoğrafları ortaya çıkmıştı

Semra Güzel'in, Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın cep telefonunda fotoğrafları bulunmuştu.

Bunun üzerine Güzel hakkında soruşturma başlatılmış, ardından dokunulmazlığı kaldırılmıştı. 22 Aralık 2022'de milletvekilliği düşürülen Güzel, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanıyor.