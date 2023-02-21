Depremin şiddetiyle Osmaniye 112 çağrı merkezi beşik gibi sallandı. Kağıtlar havaya uçuştu, tavandan paneller düştü. Ancak buna rağmen çalışanlar görev yerini tek etmedi.

Kimi masanın altına sığındı, kimi çağrı almaya devam etti.

O anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Kuddusi Arık, deprem anında personellerin korku içinde, üzerlerine paneller düşmesine rağmen çağrı almayı sürdürdüğünü söyledi.

Çağrı merkezi çalışanları depremde göreve devam etti

112 acil çağrı merkezi çalışanları şiddetli sarsıntıya rağmen çağrıları sonlandırmayarak görüşmeyi sürdürdü. Tüm çağrılara cevap veren personel deprem gecesi yaşananları TRT Haber'e anlattı.

Çağrı Karşılama Personeli İbrahim Halil Karabük, "Ben bayağı korktum ve çök kapan hareketi yaparak ilk başta kendimi güvenceye aldım. Ve sonra çağrıları açtım, karşıladım ve gerekli birimlere aktardım. İlk aldığım çağrı bir binanın yıkıldığını söylediler ve ben de gerekli yerlere bildirdim" dedi.

"O anı yaşamak biraz korkutucu"

Çağrı Karşılama Personeli Fatih Corabas ise yaşadıklarını şu ifadelerle aktardı:

"O anı yaşamak biraz korkutucu. Normal mesaimize devam ediyorduk gece olduğu için biraz yorgunluk olabiliyordu. Deprem olduğu andan itibaren kendimizi korumaya devam ettik. Depremin bitmesine yakın gelen çağrıları almaya başladık."

Haber: Ümit Gürbüz



