Duman 19.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 05.11.2023 09:57

Aydın'ı sel vurdu: 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kayıp

Aydın'ın Söke ilçesinde sağanak sele neden oldu. 2 kişi hayatını kaybetti, 2 vatandaş da ekipler tarafından aranıyor. Onlarca evi su bastı, dere taştı. Ekiplerin bölgelerde müdahale ve temizleme çalışmaları devam ediyor.

Aydın'ı sel vurdu: 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kayıp

Dün gece başlayan sağanak yağış, Söke, Koçarlı, Karpuzlu ve Çine ilçelerinde sele neden oldu.

Selin etkili olduğu bölgelere AFAD, jandarma, itfaiye başta olmak üzere çok sayıda ekip sevk edildi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi kayıp

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), konuyla ilgili sosyal medya hesabından sel felaketiyle ilgili bilgi paylaşımında bulundu.

Demirçay Mahallesinde sele kapılan araçlar olduğu ihbarı üzerine arama kurtarma ekiplerinin olay bölgesine yönlendirildiği ve çalışmalar sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Güneyyaka ve Demirçay mahallelerinde 2 kişinin kaybolduğu ve arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Bağarası Mahallesinde dere taştı

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, aşırı yağışlar sonucu 7 kişinin mahsur kaldığı; 68 evin su baskınından etkilendiği belirtildi.

Bağarası Mahallesinde dere taşması sebebi ile DSİ iş makinaları bölgeye yönlendirildi.

 

ETİKETLER
AFAD Aydın Sel Yağış
Sıradaki Haber
Bakan Yerlikaya: 8 ilde 21 mağara ve sığınak imha edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:29
Raporunu işletmeyen çalışan az kalsın memurluktan oluyordu
10:28
Kentsel dönüşüm ile Aile ve Gençlik Fonu kanun teklifleri Meclis'e geliyor
10:23
Kayseri'de müstakil evde yangın
09:44
Türkiye'nin gururu Togg'a Fransa'da büyük ilgi
09:36
Diyarbakır'da sis: Görüş mesafesi 50 metrenin altına düştü
09:36
BUDO'nun bazı seferleri iptal oldu
İsrail Gazze'de El-Megazi Mülteci Kampı'na saldırdı
İsrail Gazze'de El-Megazi Mülteci Kampı'na saldırdı
FOTO FOKUS
ABD’de ülke tarihinin en büyük Filistin'e destek gösterisi yapıldı
ABD’de ülke tarihinin en büyük Filistin'e destek gösterisi yapıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ