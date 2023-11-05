Aydın'ı sel vurdu: 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kayıp

Dün gece başlayan sağanak yağış, Söke, Koçarlı, Karpuzlu ve Çine ilçelerinde sele neden oldu.

Selin etkili olduğu bölgelere AFAD, jandarma, itfaiye başta olmak üzere çok sayıda ekip sevk edildi.

[Fotoğraf: DHA]

2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi kayıp

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), konuyla ilgili sosyal medya hesabından sel felaketiyle ilgili bilgi paylaşımında bulundu.

Demirçay Mahallesinde sele kapılan araçlar olduğu ihbarı üzerine arama kurtarma ekiplerinin olay bölgesine yönlendirildiği ve çalışmalar sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Güneyyaka ve Demirçay mahallelerinde 2 kişinin kaybolduğu ve arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

[Fotoğraf: AA]

Bağarası Mahallesinde dere taştı

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, aşırı yağışlar sonucu 7 kişinin mahsur kaldığı; 68 evin su baskınından etkilendiği belirtildi.

Bağarası Mahallesinde dere taşması sebebi ile DSİ iş makinaları bölgeye yönlendirildi.