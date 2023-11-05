Aydın'ı sel vurdu

Dün gece başlayan sağanak yağış, Söke, Koçarlı, Karpuzlu ve Çine ilçelerinde sele neden oldu.

Tarım alanları, yollar sular altında kaldı. Bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.

Selin yaşandığı bölgelere itfaiye, jandarma, polis, AFAD, DSİ ve Karayolları ekipleri sevk edildi. İzmir'den de bölgeye takviye ekipler yönlendirildi.

[Fotoğraf: DHA]

Vali Canbolat, son durumu paylaştı

Vali Yakup Canbolat, selin etkili olduğu bölgelere giderek incelemelerde bulundu.

Yakup Canbolat, Demirçay Mahallesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, dün Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bölgede sağanak uyarısı verdiğini hatırlattı.

Söke, Koçarlı ve Karpuzlu'da sağanağın etkili olduğunu, su baskınları yaşandığını aktaran Canbolat, Güneyyaka ve Demirçay mahallelerinde afetle karşı karşıya kaldıklarını ifade etti.

Canbolat, "Geceden itibaren AFAD İl Müdürlüğümüze ait ekipler, sağlık müdürlüğümüze, belediye itfaiyesine ve jandarmamıza ait ekipler bölgeye intikal ettiler. Bölgede maalesef ki şu ana kadar 2 vatandaşımız ölü olarak bir aracın içerisinde bulundu. Bir araçta bulunup da halen bulamadığımız ve araması devam eden bir vatandaşımız var Demirçay'da. Güneyyaka'da da yine 1 kaybımız var. O kaybımızı arıyoruz" dedi.

Toplam 130'a yakın arama kurtarma ekibiyle çalışmaları sürdürdüklerini aktaran Canbolat, şöyle konuştu:

"Güneyyaka'da yaşlı bir teyzemizi de yaralı olarak helikopterle bir saat kadar önce alıp hastaneye intikalini sağladık. Bölgemizde Devlet Su İşleri, Karayolları, Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve ilçe belediye ekipleri de organize oluyorlar. Yoğun bir şekilde yolların tekrar faaliyete geçmesi, elektriklerin verilmesi ve diğer aksayan hususların da tekrar işler hale getirilmesi konusunda çaba sarf ediyoruz."

2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi kayıp

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), konuyla ilgili sosyal medya hesabından sel felaketiyle ilgili bilgi paylaşımında bulundu.

Demirçay Mahallesinde sele kapılan araçlar olduğu ihbarı üzerine arama kurtarma ekiplerinin olay bölgesine yönlendirildiği ve çalışmalar sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Güneyyaka ve Demirçay mahallelerinde 2 kişinin kaybolduğu ve arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

[Fotoğraf: AA]

Bağarası Mahallesinde dere taştı

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, aşırı yağışlar sonucu 7 kişinin mahsur kaldığı; 68 evin su baskınından etkilendiği belirtildi.

Bağarası Mahallesinde dere taşması sebebi ile DSİ iş makinaları bölgeye yönlendirildi.

Nişan töreninden dönerken sele kapıldılar

Söke ilçesine bağlı Demirçay Mahallesi'nde gece düzenlenen nişan törenine katılan Hacer-Ali Alptekin çifti ile Erhan Kavaklıçay, aynı otomobille evlerine dönmeye çalışırken sele kapıldı.

Otomobil, mahalle meydanından yaklaşık 1 kilometre ilerideki dere yatağında, park halindeyken sele kapılarak sürüklenmiş 4 araçla bulundu. Otomobilden Hacer Alptekin ile Erhan Kavaklıçay'ın cenazeleri çıkarıldı. Ali Alptekin için de arama çalışması başlatıldı.