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Gündem
TRT Haber 05.11.2023 08:36

Bakan Yerlikaya: 8 ilde 21 mağara ve sığınak imha edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 ilde 18 bin 500 jandarma ile gerçekleştirilen "Kahramanlar Operasyonu" kapsamında bölücü terör örgütüne ait 21 mağara ve sığınağın imha edildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya: 8 ilde 21 mağara ve sığınak imha edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında barınmak için hazırladıkları mağara ve sığınakların imhasına yönelik 8 ilde 18 bin 500 jandarma ile "Kahramanlar Operasyonu" gerçekleştirildiğini duyurdu.

"Teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz" ifadesini kullanan Yerlikaya, şu açıklamaları yaptı: 

"Şırnak, Hakkari, Van, Bitlis, Bingöl, Tunceli, Erzurum ve Kars'ta Cudi Dağı kırsalı, Silopi kırsalı, Kazan Vadisi, Yüksekova kırsalı, Başkale kırsalı, Bilice kırsalı, Tatvan kırsalı, Alaçık kırsalı, Şenkaya kırsalı ve Kağızman kırsalında düzenlenen operasyonlarda J-SİHA ile birlikte Atak helikopterleri de yer aldı."

 

 

"Gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz"

Bu operasyonlarda 21 mağara ve sığınağın imha edildiğini aktaran Yerlikaya, şu bilgileri paylaştı:

"1 uçaksavar, 8 AK-47 piyade tüfeği, 26 RPG-7 roketatar mühimmatı, 28 RPG-7 roketatar sevk fişeği, 2 adet 3 kilogram TNT, 3 M1 piyade tüfeği, 4 makinalı tüfek, 3 el bombası, 3 el yapımı patlayıcı, 9 bin 838 mühimmat, 35 adet tüp, 5 telsiz ile çok sayıda gıda, yaşam, sağlık malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi. Terör örgütünün kış aylarında kullanmak için hazırladığı sığınaklar tespit edilip tek tek imha edildi."

Operasyonu düzenleyen jandarmayı tebrik eden Yerlikaya, "Allah ayaklarına taş değdirmesin. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek" ifadesini kullandı.

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