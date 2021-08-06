Haber Giriş: 6 Ağustos 2021 Cuma 19:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Aydın Çine'de orman yangını: İki mahalle tahliye edildi
[Fotoğraf: İHA]
Aydın'ın Çine ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangının büyümesi sonucu iki mahalle tahliye edildi.
Aydın'ın Karacasu ilçesindeki yangına müdahale sürerken Çine ve Bozdoğan ilçesinden de yangın haberleri geldi.
İtfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi sonucu Bozdoğan'daki yangın söndürüldü.
İki mahalle tahliye edildi
Çine'deki yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Bunun üzerine iki mahalle tedbir amacıyla tahliye edildi.
Yangına 3 helikopter ve çok sayıda ekiple müdahale sürüyor
Etiketler: İtfaiye Orman Yangını Yangın
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