Haber Giriş: 6 Ağustos 2021 Cuma 18:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çavuşoğlu Kazakistan Dışişleri Bakanı Tileuberdi ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mukhtar Tileuberdi ile telefonda görüştü.
Bakan Çavuşoğlu, Tileuberdi ile olan telefon görüşmesinde Türkiye'deki yangın söndürme çalımalarına Kazakistan’ın vermiş olduğu destek için teşekkür etti.
Kazakistan, orman yangınlarının başladığı Manavgat'ta "Kazakistan-Türkiye Dostluk Ormanı" kurmayı önererek yaraları birlikte sarmaya hazır olduklarını açıklamıştı.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Kazakistan Orman Yangını
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