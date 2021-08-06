Bakan Çavuşoğlu, Tileuberdi ile olan telefon görüşmesinde Türkiye'deki yangın söndürme çalımalarına Kazakistan’ın vermiş olduğu destek için teşekkür etti.

Kazakistan, orman yangınlarının başladığı Manavgat'ta "Kazakistan-Türkiye Dostluk Ormanı" kurmayı önererek yaraları birlikte sarmaya hazır olduklarını açıklamıştı.