Haber Giriş: 6 Ağustos 2021 Cuma 18:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyinde 1 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde termal sistemlerle tespit edilen bir teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "PKK'lı teröristleri görüldükleri anda etkisiz hale getirmeye devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyinde termal sistemlerle tespit edilen bir terörist daha etkisiz hale getirildi." denildi.
PKK’lı teröristleri görüldükleri anda etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyinde termal sistemlerle tespit edilen bir terörist daha etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/X6MSV21VH3— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 6, 2021
Bakanlık ayrıca operasyon anının görüntülerini paylaştı.
Etiketler: Son Dakika
Sıradaki Haber
Yaptığı telsiz anonsuyla akıllara kazındı, o anları TRT Haber'e anlattı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz