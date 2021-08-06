Bakanlıktan yapılan açıklamada, "PKK'lı teröristleri görüldükleri anda etkisiz hale getirmeye devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyinde termal sistemlerle tespit edilen bir terörist daha etkisiz hale getirildi." denildi.

PKK’lı teröristleri görüldükleri anda etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyinde termal sistemlerle tespit edilen bir terörist daha etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/X6MSV21VH3 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 6, 2021

Bakanlık ayrıca operasyon anının görüntülerini paylaştı.