Antalya'da Manavgat yangınını söndürme çalışmalarında görev alan orman işçisi Özgür Şimşek, müdahale esnasında arazözü ile alevlerin arasında kaldı.

Şimşek, arkadaşlarının araçtan çıkmasını söylediği sırada yaptığı anonsla herkesi duygulandırdı: "Araçtan çıkamam, 80 milyonun bu araçta hakkı var."

Orman işçisi Özgür Şimşek, o anlarda yaşadıklarını TRT Haber'e anlattı.

Arazöz operatörü Özgür Şimşek yaşadıklarını @trthaber’de anlatıyor. https://t.co/AC69Hheo1W — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 6, 2021

"Yangının arasında sıkışıp kaldık"

Şimşek, daha önce birçok kez alevlerin arasında kaldığını ancak bu sefer hiçbir çıkış yolunun olmadığını söyledi.

"Yangının ilk gününden beri yangın söndürme çalışmalarındaydık. Olay anında yine alevlerin olduğu yere müdahale etmek için bölgeye girdik. Yangını altlı üstlü kapatarak müdahale ettik. Sonrasında devam ederken yolun sonunun kapalı olduğunu gördük. Arkamızı da duman bastı. Yangının üst bölgelerinden yanan kütükler yuvarlanmaya başladı. Kütükler yeni bir yangın başlangıcı oluşturmuş oldu. Biz de arada sıkışıp kalmış olduk. Ve arabamızı kurtarma mücadelesine girdik."

"O anlar bir ömür gibiydi"

O anların hayatında geçmek bilmeyen dakikalar olduğunu ifade eden Şimşek, "3-5 dakikalık bir zaman benim için ömür gibi geldi geçti" diye konuştu.

Şimşek, arazöz aracından çıkmasını söyleyen arkadaşlarına ise, "Çıkamam bu araçta 80 milyonun hakkı var" diyerek cevap verdi. Şimşek o anları, "Savaştaydık, savaşta ölüm de olur zulüm de olur" sözleriyle anlattı.

"Biz Türk insanıyız. Bizim için son ana kadar hiçbir şey bitmez. Sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz. Tüm arkadaşlarımızla buradayız."