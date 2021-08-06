AFAD'dan yapılan açıklamada son 2 günde yangınla mücadele konusunda yetkin olmayan kişilerin iyi niyetli yardım duygularıyla da olsa girdikleri alanlarda yangından etkilendiği ve hastanelere başvuru sayısının arttığı vurgulandı.

Benzer durumlara sebebiyet vermemek için yangınla mücadele edilen bölgelere daha önce akredite edilen kuruluşlar başta olmak üzere AFAD koordinasyonundaki kuruluşlar ile Orman Genel Müdürlüğü'nce (OGM) yangın söndürme çalışmalarına dahil edilen kişilerin katılabileceği belirtildi.

Görevlilerin OGM yönetiminde çalışmalara katılacağının altı çizildi.