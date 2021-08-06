Haber Giriş: 6 Ağustos 2021 Cuma 16:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
AFAD: Yangın bölgelerine sadece akredite kuruluşlar girebilecek
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın orman yangını mahallerine sadece görevlilerin alınacağını belirtmesinin ardından AFAD da açıklama yaptı. Bölgelere sadece daha önce akredite edilmiş kuruluşların üyelerinin girebileceği belirtildi.
AFAD'dan yapılan açıklamada son 2 günde yangınla mücadele konusunda yetkin olmayan kişilerin iyi niyetli yardım duygularıyla da olsa girdikleri alanlarda yangından etkilendiği ve hastanelere başvuru sayısının arttığı vurgulandı.
Benzer durumlara sebebiyet vermemek için yangınla mücadele edilen bölgelere daha önce akredite edilen kuruluşlar başta olmak üzere AFAD koordinasyonundaki kuruluşlar ile Orman Genel Müdürlüğü'nce (OGM) yangın söndürme çalışmalarına dahil edilen kişilerin katılabileceği belirtildi.
Görevlilerin OGM yönetiminde çalışmalara katılacağının altı çizildi.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/eEicK544S9— AFAD (@AFADBaskanlik) August 6, 2021
Etiketler: Orman Yangını AFAD
Sıradaki Haber
Antalya yangınları kontrol altına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz