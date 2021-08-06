Haber Giriş: 6 Ağustos 2021 Cuma 15:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Antalya yangınları kontrol altına alındı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerinde 10 gündür süren orman yangınlarının kontrol altına alındığını açıkladı.
Bakan Pakdemirli, "Antalya Manavgat ve Gündoğmuş yangınları kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Günlerdir büyük bir özveri ile yangınlarla mücadele eden ormanın kahramanlarını yürekten kutluyorum" paylaşımını yaptı.
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Etiketler: Son Dakika Orman Yangını Bekir Pakdemirli
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