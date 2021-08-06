Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

"Havadan ve karadan müdahalede araç sayısı hızlıca artmış durumda"

44 ilimizde çıkan 208 orman yanınının 196'sı kontrol altına alınmış vaziyette. 5 ilimizdeki 12 yangının kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Bu illerimiz Antalya, Muğla, Isparta, Aydın ve Denizli.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 5 ilimizdeki 12 yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Yangınlarla mücadele için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız.https://t.co/k6nx5AvV6H pic.twitter.com/Gopr2YQC53 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 6, 2021

Uçaklarımız, helikopterlerimiz, arazöz bunun yanında TOMA'larımız ile yoğun bir çalışma buralarda devam ediyor. Orman yangınlarıyla mücadele için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Havadan ve karadan müdahalede araç sayısı hızlıca artmış durumda. Özellikle Azerbaycan'ı zikretmek durumundayım. İlham Aliyev kardeşimizle 11.15'te bir telefon görüşmesi yaptık. 600'ü aşkın yetişmiş itfaiyeci göndermiş durumdalar. Bunu daha da artırabiliriz diyorlar.

"Termik santraldeki gelişmeler olumlu istikamette"

Tüm bunlarla beraber şu anda 16 anfibik uçak yoğun bir şekilde çalışmalara devam ediyor. Son olarak Ukrayna'dan gelen gece görüşlü olmanın ötesinde gece söndürme kabiliyeti olan 5 tane helikopter var. Bunlar 24 saat çalışacak. Havada durma süreleri de yüksek. Ciddi bir güç kazanmış olduk. 56 helikopter yangın söndürme faaliyetlerine devam ediyor. 9 insansız hava aracı arazide çalışıyor. 850 arazöz ve su tankeri 150 iş makinesi ki bunlar termik santralinin etrafını açmada ihtiyacımız oldu. Özellikle termik santralin buradaki tehlikeden arındırılması lazım. Şu an itibarıyla da termik santraldeki gelişmeler olumlu istikamette.

"Yangın mahalline görevli olmayanlar alınmayacaktır"

Yangın mahalline görevli olmayanlar bundan böyle kesinlikle alınmayacak. Çünkü görevli olmayan, işi bilmeyenlerle yangın mahallinde mücadele etmek başımıza başka sorunlar getirebilir. Yaralanmalar buna benzer konular olabilir. Toplam hava filomuz 16 uçak, 56 helikopterden oluşuyor.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yangın mahalline görevli olmayanlar bundan böyle kesinlikle alınmayacaktır.https://t.co/k6nx5AvV6H pic.twitter.com/PJxtntqleg — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 6, 2021

"Zararlar en kısa sürede giderilecektir"

Yanan alanlarda hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Bitkisel üretim ve hayvancılıkta zararlar en kısa sürede giderilecektir. Anayasanın 169. maddesi uyarınca yanan alanlar tekrar ağaçlandırılır ve başka amaçla kullanılamaz. Maalesef siyasetçilerden bazılarının ifade ettiği gibi benim şahsımın, buraların inşaata açılması, yapıma müsaade edilmesi istikametinde onayım asla yoktur. Zaten sayın Kılıçdaroğlu'nun yalandan başka bir sıfatı yoktur. Yangına nasıl körükle gideriz bu işi yapıyorlar. Bunların yaptığı iş yangına körükle gitmek.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Anayasanın 169. maddesi uyarınca, yanan alanlar tekrar ağaçlandırılır ve başka amaçla kullanılamaz.https://t.co/k6nx5AvV6H pic.twitter.com/prBWDZ8Vmu — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 6, 2021

Geleceğe Nefes Kampanyası'yla her vatandaşımız için 3 fidan olacak şekilde toplam 252 milyon fidanı yıl bitmeden inşallah dikeceğiz. Yeşil vatanı korumak için mücadelemiz sürecektir. İktidarımız dömeminde 5 milyar 400 milyon yetişmiş ağaç diktik. Bu çalışmalarımızı yoğun bir şekilde devam ettireceğiz.

"Halkımızı yalana esir etme gayreti içinde olanlar var"

Son zamanlarda Türkiye'yi fakir göstermek için Help Turkey diye bir kampanya başlattılar. Bunun karşısında söyleyeceğimiz tek şey var, güçlü Türkiye. Nitekim fazla dayanamadılar kısa sürede Help Turkey'i çektiler. Türkiye'nin böyle ABD'den, Avrupa'dan dezenformasyonla terör estirmek, yalan terörü dediğim şekilde terör estirmek suretiyle halkımızı yalana esir etme gayreti içinde olanlar var. Biz onlara pirim vermeyeceğiz. Kobani'de bu millet büyük bir imtihan verdi. Kobani'yi biz çözdük. Oradaki Kürk vatandaşlarımızı biz korumaya aldık. Göçmenleri koruması altına alan Türkiye herhalde zayıf bir ülke değil. Alırken de bunu mevcut imkanlarıyla alıyor. Bundan sonra da yine finansı iyi yönetmek suratiyle bu tür adımları atacağız ve bundan da hiçbir çekincemiz yok. Çünkü güçlü Türkiye'yiz biz darda kalana koşan bir ülkeyiz.