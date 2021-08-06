Haber Giriş: 6 Ağustos 2021 Cuma 12:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
TSK'nın ikna çalışmaları sonucu bir terörist daha teslim oldu
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı (Arşiv)]
Terör örgütü PKK'dan kaçan bir terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ikna çalışmaları sonrasında teslim oldu. Terörist sorgulamanın ardından ailesiyle buluşturuldu.
Terör örgütü PKK'ya ait bir kamptan kaçan teröristin Türkiye sınırına yakın köye sığındığı bilgisi alınması üzerine hemen harekete geçildi.
Kimliği belirlenen teröristin Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan ailesine ulaşan TSK unsurlarınca gerçekleştirilen ikna çalışmalarının ardından örgüt mensubu hudut hattında teslim oldu.
[Fotoğraf: AA]
Sorgulamasının ardından terörist, ailesiyle bir araya getirildi.
Etiketler: Terör Örgütü Türk Silahlı Kuvvetleri
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