Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Muğla'nın Marmaris ilçesinde turizm sektörü temsilcileriyle yaptığı toplantının ardından basın açıklaması yaptı.

Önceliğin Marmaris'e doğal zenginliklerini, ormanlarını, yeşilini tekrar kazandırmak olduğuna dikkati çeken Ersoy, ilçenin en büyük değeri doğası ve yeşilinin, Ege'nin turkuazıyla tekrar buluşmasını sağlamayı istediklerini söyledi.

"Önceliğimiz yeni bir Marmaris hikayesi yazmak"

Yaraların sarılmasının, kayıpların telafisinin hızlı şekilde sağlanacağını vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:

"Önceliğimiz yeni bir Marmaris hikayesi yazmak. Marmaris, Türkiye'nin en eski, önemli turizm bölgelerinden birisi. Bazen turizmde 'eski', 'birinci', 'ilk' olmak avantaj gibi olmakla birlikte zaman içerisinde ihtiyaç duyulan değişiklikleri, değişimleri yapamadığınız, trendleri yakalayamadığınız zaman aleyhinize dönebiliyor. Marmaris'in yangın ve pandemi öncesinde oluşmaya başlayan bazı sorunları vardı. Bunların başında pazar çeşitliliği, pazardaki gelmesi gereken konumlama ve yeni trendlerle, konseptlerle geliştirilmesi gibi sorunları vardı. Bütün bu sorunları ele alacağımız bir dizi çalışma yapacağız. Şimdi el birliğiyle yeni bir Marmaris hikayesi yazarak bunu hızlı şekilde hayata geçireceğiz. Özellikle Marmaris'in bu yeni hikayesini yazarken hem sivil toplum kuruluşlarımız hem sektör temsilcilerimiz hem ticaret odalarımız ve yerel yönetimlerle beraber bu hikayeyi hep beraber oluşturacağız ve hızlı bir şekilde Marmaris ve bölgesinde hayata geçireceğiz."

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Bizim önceliğimiz bundan sonra Marmaris’e yeni bir hikaye yazmak. Biliyorsunuz Marmaris Türkiye’nin en eski ve en önemli turizm bölgelerinden birisi. pic.twitter.com/NUuFdnT7M8 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 6, 2021

"Turizm hedefinde sapma yok"

Türkiye'nin turizmdeki hedeflerinde sapma olmadığına işaret eden Ersoy şunları aktardı:

"Bu seneki 25 milyon turist hedefimiz ve 20 milyar dolar gelir hedefimizde bir değişiklik yok. Temmuz sonu itibarıyla hem yabancı ziyaretçi hem de yurt dışı yerleşik Türk ziyaretçi toplamıyla 12-12,5 milyon arası ziyaretçi rakamını yakalamış olacağız. Önümüzde önemli bir temmuz, ağustos ve eylül ayları var. Başarılı şekilde atlatabilirsek, hedeflediğimiz rakamlara ulaşırsak bu yıl için koyduğumuz turist ve gelir hedefini yakalarız."