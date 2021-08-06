İzmir'de sabah saatlerinde gökyüzüne bakanlar, kent genelinde turuncuya çalan "bulanık" bir renkle karşılaştı. Aynı durum bölgedeki birçok ilde de vardı. Manisa’nın Akhisar ilçesinde güneş kızıla çaldı.



Rüzgar dumanı Ege'nin illerine yayıyor

Meteoroloji 2. Bölge Müdürü Davut Öztürk, rüzgarın yönünün değiştiğini bu yüzden dumanın Ege bölgesindeki illere yayıldığını anlattı:



"Yaklaşık 2 hafta sonra rüzgar güneye döndü. Atmosfer dinamik bir yapı. Bugün Afrika üzerinden toz taşınımı da bekliyorduk. Bunlara ilave güney bölgelerimizde devam eden yangınların oluşturduğu duman ve partiküller de rüzgarın taşıdığı nemle birlikte İzmir ve Ege semalarını doldurdu. Bu da havada bir bulanıklık ve atmosfer parlaklığında bir azalma oluşmasına neden oldu ama herhangi bir olumsuzluğa sebep olacak bir durum söz konusu değildir. İnsan sağlığı konusunda olumsuz bir etkisi yok."



Öztürk, yağış beklemediklerini, durumun yarından itibaren normale dönebileceğini sözlerine ekledi.

