Haber Giriş: 6 Ağustos 2021 Cuma 11:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Sağlık Bakanı Koca'dan çift doz aşı uyarısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çift doz aşısını yaptıranların sayısının salgınla mücadele için henüz yeterli olmadığını duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, COVID-19 salgınına karşı şu ana kadar 75 milyon doz aşı yapıldığını belirtti.
Aşılama hızı ve performansın yüksek olduğunu vurgulayan Koca, "Fakat çift doz aşısını yaptıranların sayısı salgınla mücadele için henüz yeterli değil. Daha önemlisi ilk dozu erteleyen kişilerin yaklaşık 20 milyon 570 bin olması" ifadelerini kullandı.
Covid-19 salgınına karşı şu ana kadar 75 MİLYON DOZ aşı yapıldı. Aşılama hızımız, performansımız yüksek. Fakat çift doz aşısını yaptıranların sayısı salgınla mücadele için henüz yeterli değil. Daha önemlisi, ilk dozu erteleyen kişilerin yaklaşık 20 Milyon 570 Bin olması.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 6, 2021
Etiketler: Fahrettin Koca Koronavirüs Aşısı
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