Öcalan'ın 8 avukatı için 15'er yıla kadar hapis istendi
Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın avukatlığını yapan 8 kişi hakkında iddianame düzenlendi. İmralı ve Kandil arasında bağlantı kurdukları değerlendirilen şüphelilerin, Öcalan’dan gelen talimatları örgüt üyelerine aktardıkları öne sürüldü.
İmrali ile Kandil arasında köprü oldular, bebek katilinin talimatları uyarınca haber yaptırdılar.
Bu iddialar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı 57 sayfalık iddianamede yer aldı.
Öcalan’ın talimatları doğrultusunda örgüt propagandası yaptılar
Savcılığın tespitlerine göre Asrın Hukuk Bürosu'nda çalışan 8 avukat, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile örgüt mensupları arasında haber alışverişi sağladı.
Zanlıların ayrıca, Öcalan’ın talimatları doğrultusunda örgüt propagandası içeren haberlerin yapılmasında rol oynadıkları öne sürüldü.
Yabancı basında örgüt lehine demeç verdiler
PKK'nın 'Önderlik Komitesi' adı verilen yönetiminde yer aldığı iddia edilen avukatların, örgütün yayın organlarında çıkan haberlere etki ettikleri ve yabancı basında örgüt lehine demeç verdikleri belirtildi.
Şüpheli avukatların görünüş itibarıyla yasal olan dernekler altında faaliyet gösterip, cezaevinde bulunan örgüt üyelerine de yardım ettikleri belirlendi.
8 zanlı için 15'er yıla kadar hapis talebi
Elde edilen deliller ışığında 8 avukat için 15’er yıla kadar hapis cezası istendi.
İddianame, Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.
Sanıkların önümüzdeki günlerde mahkeme heyetinin karşısına çıkması bekleniyor.