Haber Giriş: 6 Ağustos 2021 Cuma 11:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Gara ve Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Irak’ın kuzeyindeki Gara’da tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekatı ile, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG’li terörist de komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.
Terörle mücadele yurt içinde ve sınır dışında kararlılıkla sürdürülüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "Irak’ın kuzeyindeki Gara’da tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekatı ile etkisiz hâle getirilirken Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG’li terörist Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" ifadelerini kullandı.
Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Gara’da tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirilirken Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG’li terörist Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/9lNBIHqh46— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 6, 2021
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