Terörle mücadele yurt içinde ve sınır dışında kararlılıkla sürdürülüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "Irak’ın kuzeyindeki Gara’da tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekatı ile etkisiz hâle getirilirken Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG’li terörist Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" ifadelerini kullandı.