Haber Giriş: 6 Ağustos 2021 Cuma 12:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşına geçmiş olsun telefonu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ı telefonla arayarak, Yunanistan'daki orman yangınları nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Dendias'ı telefonla aradı ve Yunanistan'daki yangınlar için geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Yunanistan Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda da Çavuşoğlu'nun Dendias'ı arayarak, ülkedeki yangınlar nedeniyle dayanışma gösterdiği aktarıldı.
Paylaşımda, her iki Dışişleri Bakanı'nın da önce kendi ülkelerinde şiddetli orman yangınlarını kontrol altına almaları koşuluyla birbirlerine yardım etmeye hazır olduklarını belirttiği kaydedildi.
Dendias da 29 Temmuz’da Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu Türkiye'deki yangınlar nedeniyle telefonla arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletmişti.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Yunanistan Orman Yangını
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