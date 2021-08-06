Haber Giriş: 6 Ağustos 2021 Cuma 18:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yanan evine müdahale edilmediğini iddia eden kadın tutuklandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde evinin yandığını ve ekiplerin müdahale etmediğini öne süren kadının yalan söylediği ortaya çıktı. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen kadın, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlamasıyla tutuklandı.
Y.T, yangın bölgesine giderek evinin yandığını ve müdahale edilmediğini ileri sürerek bağırmaya başladı.
Olay yerinde bulunan bir gazeteciye de aynı şeyleri söyleyen Y.T ile ilgili yapılan araştırmada, evinin yanmadığı ve herhangi bir malının zarar görmediği tespit edildi.
Bunun üzerine Y.T hakkında Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" etme suçlamasıyla tutuklandı.
Y.T'nin ifadesinde, olay günü alkol aldığını, kendisine mikrofon uzatanlara konuştuğunu söylediği öğrenildi.
Etiketler: Orman Yangını Yangın
Sıradaki Haber
Irak'ın kuzeyinde 1 terörist etkisiz hale getirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz